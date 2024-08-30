Uzmanlar, Velilere Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Etme Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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Uzmanlar, Velilere Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Etme Uyarısı Yaptı

Uzmanlar, Velilere Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Etme Uyarısı Yaptı

Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarına forma ve kırtasiye malzemeleri alma telaşına düşen velilere merdiven altı ürünlere dikkat etmeleri ve bu tarz ürünleri alarak çocukları hasta etmemeleri uyarısında bulundu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ali Aköz, sağlıksız kimyasal ürünlerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, "Merdiven altı ürünlerin kullanılmamasını öneriyoruz" dedi.

30.08.2024 10:23
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Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarına forma ve kırtasiye malzemeleri alma telaşına düşen velilerine merdiven altı ürünlere dikkat etmeleri ve bu tarz ürünleri alarak çocukları hasta etmemeleri uyarısında bulundu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler hala veliler çocuklar için forma ve kırtasiye malzemesi telaşına düştü. Alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen veliler mağazalarda ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturuyor. Uzmanlar, velilere TSE ve CE işaretli ürünleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Merdiven altı ürünler ile çocuklarda sağlık sorunlarının oluşabileceğini belirten uzmanlar, velilerden bu konuda hassas davranmalarını istedi.

"Merdiven altı ürünlerin kullanılmamasını öneriyoruz"

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ali Aköz, sağlıksız kimyasal ürünlerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, "Kırtasiye ürünleri olarak aslında ilk ortaya konulması gereken üretim aşamasında kullanılan kimyasal ürünler. Bu kimyasal ürünler bir risk oluşturmakta. Bu durumu önlemenin en önemli yolu ise kimyasal ürünlerin ölçümlerinin yapılıp kimyasalların kullanılmamasıdır. Merdiven altı ürünlerde bu kimyasalların kullanıldığını biliyoruz. O yüzden merdiven altı ürünlerin kullanılmamasını öneriyoruz" dedi.

"Kaçak ve sahte ürünlerden uzak durulması gerekiyor"

Uzm. Dr. Ali Aköz, kimyasallar içeresinde azo boyar ve fitalatların en çok göze çarpanlar olduğunu ifade ederek, "Bunların dışında fitalatlar, ağır metaller bunların hepsi bu ürünlerin içerisinde yer alabiliyor. Bunlar zaten mevzuatta yasaklı ürünler. Merdiven altı kırtasiye ürünlerinde bu tarz ürünlerle çok defa karşılaşıyoruz. Bu sebeple merdiven altı, kaçak ve sahte ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Uçucu maddeleri içeren; keçeli kalemlerden, yapıştırıcılardan uzak durmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Kimyasal ürünler kanserojen olabiliyorlar"

Merdiven altı ürünlerin çocukların sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini anlatan Aköz, "Sağlık açısından bunların bir takım etkileri var. Bu kimyasal ürünler kanserojen olabiliyor. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bir takım ürüme ve hormon sistemine, bağışıklık sistemine olumsuz etkiler yapabiliyorlar. Bunlardan uzak durmanın da yolu ürün alırken sertifikalı ürünler almalıyız. Bu sertifikalarda TSE veya CE işaretli olduğuna ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olup olmadığını belirleyen 'EN 71' ile başlayan standart kodları olmalı" diye konuştu.

"Görmeden ürün almasınlar, aldıkları ürünü kontrol etsinler"

Velilere, çocukların ihtiyaçlarını temin ederken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin de, "Velilerimize tavsiyemiz bilindik yerlerden ürün almaları. Yüzde yüz pamuk mu onlara bakmaları gerekiyor. Kanserojen riski taşıyor mu, taşımıyor mu onlara bakmalarını istiyoruz. En önemlisi de sağlığı ön plana alarak forma almalarını tavsiye ediyoruz. Anneler hangi formayı almaları gerektiğini çok iyi bilir. Eline aldığı zaman naylondan mı üretildiğini ya da başka bir şey mi anlayabilirler. Görmeden ürün almasınlar, aldıkları ürünü kontrol etsinler" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzmanlar, Velilere Merdiven Altı Ürünlere Dikkat Etme Uyarısı Yaptı - Son Dakika

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