Üzülmez TOKİ Projesinde Aşırı Ödeme Koşulları - Son Dakika
Üzülmez TOKİ Projesinde Aşırı Ödeme Koşulları

30.03.2026 17:42
CHP'li Eylem Ertuğrul, Zonguldak Üzülmez'deki TOKİ projesinin ağır ödeme şartlarını eleştirdi.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Merkez Üzülmez'deki TOKİ projesinin hak sahiplerinin ağır ödeme koşullarıyla karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, 2019 yılında TOKİ tarafından Zonguldak'ta inşasına başlanan 300 konuttan 200'ünün Çaycuma Velioğlu'nda, 100'ünün ise Üzülmez'de olduğunu, kuralar sonucunda hak sahiplerinin belirlendiğini ifade etti.

Çaycuma'daki konutlardan almaya hak kazanan vatandaşların, uzun vadeli ve düşük maliyetli ödeme koşulları sayesinde aylık sadece 894 lira ödeyerek ev sahibi olabildiğini vurgulayan Ertuğrul, Üzülmez projesinde benzer bir sürecin yer sıkıntısı nedeniyle başlatılamadığını anlattı.

Ertuğrul, Üzülmez'de proje kentsel dönüşüm kapsamında yeniden planlansa da hak sahiplerinin TOKİ kurasındaki avantajlardan yararlanamadığını belirterek, "Vatandaşlar, yüksek KDV, kısaltılmış vade ve memur maaşlarına endekslenen ödeme sistemi gibi ağır koşullarla karşı karşıya bırakılıyor. Bu durum, ekonomik yükü ciddi şekilde artırıyor ve projenin başlangıcındaki uygun maliyetli konut sağlama hedefini tamamen zedeliyor" diye konuştu.

Üzülmez projesindeki ödeme koşullarını eleştiren Ertuğrul, şunları söyledi:

"TOKİ projelerinde daha önce hak sahiplerinin ödemeleri oldukça uygun şartlarla belirlenmişti. Örneğin ilk projede vatandaşlarımız, düşük KDV oranı, yüzde 1, uzun vade, 240 ay ve sabit taksitlerle aylık sadece 894 lira ödeyerek ev sahibi olabiliyordu. Ancak son Üzülmez projesinde, hükümet politikalarıyla KDV oranı yüzde 10'a çıkarıldı, vade 240 aydan 180 aya düşürüldü ve ödemeler memur maaşlarına endekslenerek her altı ayda bir ana para artıyor. Bu değişiklikler sonucunda, aynı standarda sahip bir konut için hak sahiplerinin aylık ödemeleri minimum 10 bin lira civarına yükselmiş durumda. Yani ilk projede ödemesi 894 lira olan bir kişi, aynı ev için Üzülmez'de 10 katından fazla ödeme yapmak zorunda bırakılıyor; bu durum, vatandaşlar açısından ciddi bir mali yük ve mağduriyet yaratıyor."

Üretim sürecindeki yetersizlikler, altyapı ve malzeme teminindeki aksaklıklar ile arsaların ve inşaat alanlarının yetersizliği gibi temel sorunlar nedeniyle konutların zamanında tamamlanamadığını ifade eden Ertuğrul, "Bu gecikmeler, projeye güvenerek ev sahibi olmayı bekleyen hak sahiplerini ciddi şekilde mağdur etti; hem maddi hem de psikolojik açıdan zarar görmelerine yol açtı" dedi.

Devletin toplu konut projelerindeki sorumluluğunun sadece inşaatı başlatmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Ertuğrul, "Devletin, hak sahiplerinin mağduriyetini önleyecek planlama, denetim ve destek mekanizmalarını da işletmekle yükümlü olduğu açıktır. Bu nedenle, yaşanan gecikme ve aksaklıkların yol açtığı mağduriyetin giderilmesi tamamen devletin sorumluluğundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Üzülmez TOKİ Projesinde Aşırı Ödeme Koşulları - Son Dakika

SON DAKİKA: Üzülmez TOKİ Projesinde Aşırı Ödeme Koşulları - Son Dakika
