Üzümlü Kaymakamı Karadağ\'a Veda Programı

Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in danışmanı olarak atanması nedeniyle veda programı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve kaymakamlarla birlikte Karadağ'ın İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmesi dolayısıyla düzenlenen programa iştirak etti.

Programda konuşan Aydoğdu, Üzümlü'de görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Karadağ'a teşekkür etti.

Karadağ'a başarı belgesi takdim eden Aydoğdu, yeni görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN