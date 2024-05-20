Üzümüyle ünlü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arpa hasadı başladı - Son Dakika
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Üzümüyle ünlü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arpa hasadı başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olan bölgede, üzümün gölgesinde kalan tahıllardan biri olan arpa hasadı başladı. Üreticiler, geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, bu sene hem rekoltenin düşük hem de maliyetlerin yüksek olduğunu belirtti. Hasada başlayan Manisalı üreticiler, arpa ve buğday fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

20.05.2024 22:51
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Üzümüyle ünlü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arpa hasadı başladı

MANİSA - Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı. Üreticiler geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, bu sene hem rekoltenin düşük hem de maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi.

Hasada başlayan Manisalı üreticiler arpa ve buğday fiyatlarının biran önce açıklanmasını bekliyor. Arpa üretiminde 2023-2024 hasat dönemi başladı.

Rekolte 40 tondan 10 tona düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk ürününü biçerdövere toplatan çiftçi Yusuf Can, "Alaşehir üzümün başkenti ancak sadece üzümle olmuyor. Arpa, buğday gibi tarım ürünlerine de ihtiyaç var. Özellikle Aydoğdu, Kamara, Konaklar, Kemaliye gibi bölgelerde tahıl tarımı yapılıyor. Tahıl üzümün gölgesinde kalsa da ihtiyaç için gerekli ürünlerden birisi. 40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekolte çok düşük" dedi.

Alaşehir ilçesinde 360 bin dekar alanın 205 bini bağ alanı kaplarken, 30 bin dekar alanda ise hububat tarımı yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üzümüyle ünlü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arpa hasadı başladı - Son Dakika

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