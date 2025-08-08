Uzun Çarşı Yenileniyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Tarihi Uzun Çarşı'da yürütülen inşa ve ihya yenileme çalışmalarını inceledi.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Antakya'da ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Uzun Çarşı'da depremde zarar görmüştü. Çarşının tarihi dokusu korunarak yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiği çalışmalarda esnaf geçici olarak Prefabrik Çarşı'da ticari faaliyetlerine devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerde hasar gören, kentin ticari ve kültürel belleğinde önemli bir yere sahip Tarihi Uzun Çarşı'da yürütülen çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Masatlı, Antakya ilçesinde geçici ticaret alanı olarak kurulan Prefabrik Çarşı'da esnaflarla da bir araya geldi. Yeni işyerlerine geçmek üzere toparlanan esnafa kolaylıklar dileyen Masatlı, devletin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. - HATAY