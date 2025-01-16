Uzungazi Köyü\'nde Kokarca İstilası

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme ilçesinin Uzungazi köyündeki köylülerin kavak ağaçlarını kokarca istila ettiğini belirterek, "Neredeyse bu coğrafyada geçimini tamamen fındıktan, kavaktan sağlayan bu coğrafyada üretici bundan sonra ürün satacak, üretecek bir ağaç bulamayacak" dedi.

Samsun'un Terme ilçesinin Uzungazi köyündeki genç fidanların kokarca istilasına uğradığını söyleyen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bölgeye giderek bahçe sahiplerini ziyaret etti. Çan, şunları söyledi:

"Dört ay kadar önce gelmiş istila etmiş. Hemen hemen bütün genç fidanlarda bu istila kahverengi kokarca istilası var. Burada bu hemşerimiz vatandaşımız her türlü bakımını yapıyor. Fenomen tuzakları kurmuş. Bahçenin içine kadar giren kahverengi kokarcanın tuzaklardan sonra da bir kısmını korumuş. Ama görüyorsunuz fidanlar bundan 8 sene 10 sene sonra kavak büyümüş kavak olarak kesilecek bu fidanlar maalesef şu anda artık zedelenmiş vaziyette. Satarken bunun bedelini ödeyecek.

Bu yıl nasıl ki fındık üreticisi fındığını satarken bu bedeli ödedi. Bundan sonra kavak fidanlarına girmiş kahverengi kokarca fındık ağaçlarının gövdelerini de istila etmiş olacak ve neredeyse bu coğrafyada geçimini tamamen fındıktan, kavaktan sağlayan bu coğrafyada üretici bundan sonra ürün satacak, üretecek bir ağaç bulamayacak. Bundan iki gün önce bir basın toplantısında söylemiştim. CHP ile uğraştığının onda birini, yüzde birini Samsun'da, Çarşamba'da, Terme'de, Ordu'da kahverengi kokarca uğraşsa cumhurbaşkanı vatandaşın sorununu çözmüş olacak. Ama onun derdi kendi iktidarı için CHP ile CHP Genel başkanımızla, kurucularımızla uğraşmak."