Uzungöl'de HES Protestosu

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON)- Trabzon Uzungöl'de gerçekleştirilmesi planlanan HES'e karşı bölge halkı eylem yaptı. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, "Uzungöl, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve turizm potansiyeli ile Doğu Karadeniz'in en değerli bölgelerinden biridir. Bu proje, sadece bölge halkını değil, aynı zamanda doğaseverleri, turizm sektörünü de olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.

Trabzon'un turizm beldesi Uzungöl'de, Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı turizmciler ve yöre halkı araçlarıyla konvoy oluşturarak Taşkıran mahallesinde yolu trafiğe kapatıp protesto eylemi yaptı. Eyleme vatandaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, yaşam savunucuları ile Uzungöl'deki STK temsilcileri katıldı.

"Danıştayda açtığımız davanın sonuçlarını beklemeden meseleyi oldubittiye getirmek istiyorlar"

HES projesinin hayata geçirileceği alanda tonlanan kalabalığa konuşan Uzungöl Muhtarı Selman Dilek," Yerel seçimelerin hemen akabinde, yüklenici firma HES projesine ilk kazmayı Taşkıran'da burada vurmuş, fakat bu haberi alan Uzungöllüler'in Taşkıran'a inmesiyle iş makinesi durdurulmuş, alandan çıkarılmış, kadastro direkleri sökülmüş bu şekilde firmanın bu ilk teşebbüsü el birliğiyle durdurulmuştu. Valilik toplantısı lehimize gelişmişken ve açılan davaların meşruluğu tarafından kabul edilmişken, nasıl oluyor da yüklenici firma tekrardan teyakkuza geçmiştir? Danıştaydaki karar usulden kabul edilip esas görüşülmeye başlanmışken dava sonuçlarını beklemeden meseleyi oldubittiye getirmek istemektedirler. Bölge ahalisini yakında gerçekleşebilecek gelişmelere karşı uyanık olmaya, davet ediyorum" dedi.

"Uzungöl, Doğu Karadeniz'in en değerli bölgelerinden biridir"

HES projesinin sadece doğayı değil turizmi de etkileyeceğini belirten Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen de şunları söyledi:

"Uzungöl'de yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesine karşı itirazımızı ve endişelerimizi bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Uzungöl, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve turizm potansiyeli ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en değerli bölgelerinden biridir. Bu proje, sadece bölge halkını değil, aynı zamanda doğaseverleri, turizm sektörünü de olumsuz yönde etkileyecektir. Uzungöl'e yapılacak her türlü yanlış müdahale, ekosistemi bozmanın yanı sıra bölge ekonomisini de geri dönüşü olmayan bir şekilde etkileyecektir."

Bölgelerinde HES projesinin faaliyete geçmesini istemeyen vatandaşlar da tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Hayriye Akyüz, " Biz HES' çok karşıyız söyleyeceğimiz tekşey o. Yani biz ömrümüz burada geçti, uğraştık didindik. Şimdi geliyorlar bizim suyumuzu kesecekler. Böyle bir Müslümanlık var mı? Vallahi günahtır ya bize yapılacak olan zulümdür."

Emine Kal "Bizim Yeşilimizi deremizi doğamızı hiçbir şekilde katledemeyecekler, bu doğaya hiç kimse katliam yapamaz doğaya katliam yapanlara karşıyız."

Açıklamaların ardından yurttaşlar Çaykara yolunu bir süre trafiğe kapattı. "Direne direne kazanacağız" sloganlarının ardından kalabalık horonla eylemlerine son verdi.