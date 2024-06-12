Uzuntarla'da PttMatik Kaldırılması Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Uzuntarla'da PttMatik Kaldırılması Tepkiyle Karşılandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan PttMatik'in kaldırılması, emekli vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. Nüfusun büyük çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu mahallede, merkeze gitmekte zorlanan vatandaşların maaşlarını çektiği ve işlemlerini yaptığı PttMatik'in gerekçe gösterilmeden kaldırılması büyük şaşkınlık yarattı.

12.06.2024 10:16
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan PttMatik, PTT tarafından kaldırıldı. Nüfusunun büyük çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu Uzuntarla'da, merkeze gitmekte zorlanan vatandaşların maaşlarını çektiği ve gerekli işlemlerini yaptığı PttMatik'in kaldırılması tepkiye sebep oldu. Sürekli kullandıkları PttMatik'in kaldırıldığını gören bir vatandaş, "PttMatik'i buraya getirene kadar akla karayı seçtik. Şimdi sök, al ve git. Bu insanlar nereye gidecek?

İnsanlar hizmet getiriyor, bizimkiler hizmet götürüyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Uzuntarla Merkez Mahallesi'ne yaklaşık 2 sene önce uzun uğraşlar neticesinde konulan PttMatik, dün sabah erken saatlerde Kocaeli PTT Başmüdürlüğü tarafından kaldırıldı. Yerinden sökülerek vince yüklenen PttMatik, bu kez de Ataevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan PTT şubesinin yanına konuldu. Dün sabah saatlerinde işlemlerini yapmak için ATM'nin bulunduğu alana gelen vatandaşlar PttMatik'in yerinde olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu Uzuntarla'da, merkeze gitmekte zorlanan vatandaşların maaşlarını çektiği ve gerekli işlemlerini yaptığı PttMatik'in gerekçe gösterilmeden kaldırılması tepkiye sebep oldu.

"İnsanlar hizmet getiriyor, bizimkiler hizmet götürüyor"

PttMatik'in kaldırıldığını gören Ali Yeşildal, "Bizim yaşlılarımız var. Nereye gidip maaşlarını çekecekler? PttMatik'i buraya getirene kadar akla karayı seçtik. Şimdi sök, al ve git. Bu insanlar nereye gidecek? Kimsenin düşündüğü yok. İnsanlar ne güzel buraya gelip, ihtiyacını görüyordu. İnsanlar hizmet getiriyor, bizimkiler hizmet götürüyor" dedi.

"Köyün yarısı emekli"

Uzuntarla'da ikamet eden emeklilerden 75 yaşındaki Murat Acar, "Zaten köyün yarısı emekli. Emekli olan yüzlerce kişi var. Yeni emekli olan bazı arkadaşlarımız PTT'ye yönlendirildiği için maaşlarını da oradan almaya başladılar. PTT tarafından köye ATM kurulması için defalarca İl Müdürlüğü'ne müracaat etmiştik. Defalarca yetkililerle görüştük ama bir netice elde edememiştik. En sonunda Ankara'daki müdür arkadaş yardımcı oldu. Allah razı olsun. Yardımcı oldu ve köye ATM kurulmuştu. Hakikaten rahat da etmiştik" dedi.

"Allah aşkına bu ATM yeniden aynı yerine konulsun"

Murat Acar, PttMatik'in kaldırılmasıyla mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün PTT'nin yaptığı yanlış bir hareketle il müdürü ATM'yi kaldırdı. Kaldırabilir, yetki onda ama olan bizim gibi emeklilere oluyor. Kendisine bunu izah ettik. Şimdi 75-80 yaşındaki insanlar yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki ATM'ye gidip maaşını çekmek zorunda kalacaklar. Böyle bir şey olmaz. Çok yanlış bir hareket. Biz yeniden ATM'nin kurulmasını istiyoruz. Lütfen, rica ediyorum Allah aşkına bu ATM yeniden aynı yerine konulsun" dedi.

"Çok üzüldüm"

2 sene önce PttMatik kurulduktan sonra büyük sevinç yaşadıklarını kaydeden 75 yaşındaki Yusuf Erensoy, "Emekli insanım. Yaşlandığım için İzmit'e gidemiyordum, maaşımı bu ATM'den çekiyordum. Çok memnundum. Bu duruma gerçekten çok üzüldüm" diye konuştu.

"Sabahın köründe yangından mal kaçırır gibi kamyona yükleyip götürdüler"

Vatandaşın gerekli tüm işlemlerinin PttMatik'ten kolaylıkla yapabildiğine dikkat çeken Vedat Eroğlu ise "PTT'nin en yakın ATM'sinin köye uzaklığı 8-10 kilometre. Burası koskoca bir mahalle. Kartepe'nin büyük mahallelerinden biri. Vatandaş çok memnundu fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden PTT tarafından PttMatik kaldırıldı. Sabahın köründe yangından mal kaçırır gibi kamyona yükleyip götürdüler. Yetkililerden bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. İnşallah bu hata telafi edilir. Sağ olsun Kartepe Belediyesi PttMatik için yer tahsis etmişti. Uzun bir sürecin ardından PttMatik kurulmuştu. Gerçekten büyük zahmetlerle kurulmuştu ama bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzuntarla'da PttMatik Kaldırılması Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika

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