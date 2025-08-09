Vahap Seçer\'den Vali Atilla Toros\'un Babasına Taziye Ziyareti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, babası vefat eden Mersin Valisi Atilla Toros'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mersin Valisi Atilla Toros'un babası Cahit Toros, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Vali Toros, taziyeleri kabul etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de, beraberinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la taziyede bulundu.
Seçer, taziye ziyareti sırasında Toros ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - MERSİN
