Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutladı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve onun şahsında ülkemizin birliği ve beraberliği uğrunda yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" açıklaması yaptı.

Başkan Seçer, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer'in mesajı, şöyle:

"Bugün milletimizin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 103. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Atatürk'ün önderliğinde yürüdüğümüz büyük zaferin ruhunu da bizlere dize dize anlatan İstiklal Marşı'mız esirliğe karşı özgürlük, yılgınlığa karşı azim, korkaklığa karşı cesaretin ve birliğimizin, beraberliğimizin simgesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ışığında büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve marşımızın yüce değerini anıyor, onun eserindeki milli ruhu daha da güçlü şekilde yaşatma sözü veriyoruz. 'Korkma' sözcüğüyle başlayan ve her bir mısrasında bizlere çok şey katan bu eserin ruhu, sonsuza dek bizlere yol göstermeye devam edecektir. Atamızın ilkeleri daima kılavuzumuz, İstiklal Marşı'mızın dizeleri ise ilham kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve onun şahsında ülkemizin birliği ve beraberliği uğrunda yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."