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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. 1 Nisan sabahı Mersin halkı için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "İkinci dönemimizde de topluma dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Mezitli esnafıyla bir araya geldi.

Ziyarette CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel ve esnaf yer aldı.

Başkan Seçer, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun olan her yurttaşın oyuna talip olduklarını belirtti. 1 Nisan sabahı Mersin halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi:

"MEZİTLİ'YE GÜZEL ESERLER BIRAKACAĞIZ"

"İkinci dönemimizde de topluma dokunan, netice alıcı projeler üretmeye devam edeceğiz. Mezitli ile ilgili söylüyorum: Kent Meydanı projesi ile birkaç gün önce temelini attığımız Mezitli Çocuk Köyü gibi güzel eserler bırakacağız."

Başkan Seçer, Ahmet Serkan Tuncer ile de uyum içerisinde çalışıp Mezitli'ye çok daha güzel hizmetler yapacaklarını belirtti. Hizmetin karşılıksız kalmayacağına inandığının altını çizen Seçer, "Bu seçimde vatandaş ideolojik bakmaz, gelir hizmet aldığı adaya desteğini verir. Büyükşehir'i kazanacağız ve Mezitli'den de yüksek oy oranı bekliyoruz" dedi.

Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel, zaman ayırıp kendileri ile bir araya geldikleri için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, şunları dile getirdi:

"Vahap Başkan tam bir esnaf dostudur. Görev yaptığımız süre içerisinde esnafla ilgili hiçbir konuda 'Yok' demedi. Önümüzdeki dönemde de yine böyle iş birliği, birlik ve berberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin. 5 yıldan beri esnaf teşkilatının hiçbir isteğini geri çevirmeyen Sayın Vahap Seçer Başkan'ımızı desteklemek bizim boynumuzun borcu. Bugüne kadar kapısını kapatmamış, esnaf ve sanatkara her türlü desteği vermiş, ne demişsek uygulamada 'Evet' diyen bir Başkan'ı desteklemek esnaf ve sanatkar olarak bize yakışan olur. Bize 1 adım gelen biz 10 adım geliriz, şimdi sıra bizde."