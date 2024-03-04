Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Taziye Evi İnşaatını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Taziye Evi inşaatını ziyaret ederek, Akdeniz İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Taziye Evi inşaatını ziyaret etti, Akdeniz İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ve dernek üyeleri ile buluştu.
Ziyaretinde Başkan Seçer'e CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut ve ilçe yönetimi, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ramazan Özcan, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal, Hal Mahalle Muhtarı Sıddık Karaman, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği yöneticileri ve üyeleri, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile Gündoğdu Mahallesi sakinleri katıldı.
GÜNDOĞDU SAKİNLERİNDEN SEÇER'E TAM DESTEK
Başkan Seçer'e Gündoğdu Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Seçer'e, seçimde tam destek sözü verirken, Seçer de "Kazanacağız, toplumun her kesiminden destek alacağız" dedi.
Vatandaşların ihtiyacı olan noktada çözümler üreterek hizmetleri sürdürdüklerini belirten Seçer, şunları kaydetti:
"BURAYI YÖNETECEK KİŞİ, BU İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN TAMAMINI KUCAKLAMALI"
"5 yıllık sürede Mersinlilerin özlediği bir başkanlığı yapmaya gayret ettim. Mersinlilerin özlediği başkanlık şuydu; Mersin'de her bölgeden insan var, burada etnik ve kültür çeşitliği çok fazla. Böyle kentler iyi yönetilirse çok zengin olur, şehir daha güzel olur, insanların işi, aşı, ekmeği olur. Burayı yönetecek kişi, bu insan çeşitliliğinin tamamını kucaklamalı, onlara güzel dille konuşmalı."
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkandan en alt kademedeki çalışana kadar tüm kadroların yurttaşla iyi bir diyalog halinde olduğuna dikkati çeken Seçer, bu yaklaşımın da kentte huzuru ve insanlarda mutluluğu sağladığını vurguladı. Seçer, "İnsanlar 'Nefes aldık. Vahap Başkan geldi mahallemize Büyükşehir arabası girdi' dedi. Öyle sokaklar biliyorum ki 10 senedir uğrayan yok. Yıllardır ihmal edilmiş. İçme suyu, kanalizasyon, yol ya da imar ihmal edilmiş. Yurttaş kendini artık bu memlekette mutsuz görmeye başlamış. Biz bunu değiştirdik. Ben bunu duyuyorum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.
Mersin'de ayrımcı, yediren-içiren, çalışmayan, hizmet etmeyen belediye başkanı anlayışını sona erdirdiklerinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:
"MERSİN'DE ARTIK İMKANSIZI İMKANA DÖNÜŞTÜREN BİR BAŞKAN VAR"
"Mersin'de artık, yapan, çalışan, koşturan, imkansızı imkana dönüştüren bir başkan var. Umarım bu birlikteliğimiz kentte devam edecek. Hiç endişemiz yok. Yüksek dağlardan seriniz, siyasette temkinli olmak başka bir şey ama kalpten inanmak başka bir şey. Ben Mersin halkına güveniyorum. Mersin halkı elini vicdanına koyar ve 'Bu belediye başkanı emek etti. Emeğe, alın terine saygı gerek. Ahde vefa gerek, günah işleyemeyiz. Biz bu başkana destek vereceğiz' der. Ben buna gönülden inanıyorum.
"İYİ BİR MUHTAR MAHALLEYE HİZMET GETİRİR"
Muhtarlarımızla daire başkanlarımız bir arkadaş ilişkisi içerisindedir. Hiçbir bürokratımız bir muhtara, bir vatandaşa kötü konuşamaz. Varsa şikayeti dinler, onun yardımını yapar, Gider mahallede problemini çözer, her işiyle ilgilenir. Muhtarlar bizim için önemli. İyi bir muhtar mahalleye hizmet getirir, belediyeye de belediye başkanına da yardımcı olmuş olur. Bizim de iyi bir hizmet akışı sağlamamızı sağlar. Onun için muhtarlarımızla ilişkilerimizde bu 5 yıllık süreci götürdük. Gelecek 5 yılda bu şekilde devam edecek.
"BELİRDİĞİMİZ BİRÇOK MAHALLEDE OKULLARA SÜT GÖNDERİYORUZ"
Yapıyoruz, Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa işlerini kaliteli yapıyor. Belirlediğimiz birçok mahallede okullara süt gönderiyoruz. Bu uygulamayı daha çok ihtiyaç duyan ve alt gelir grubundaki mahallelerde yapıyoruz. Ayrıca, bebek sağlıklı olsun diye hamile kadınların da bizden talep etmesi durumunda hamilelik döneminde süt ihtiyacını gideriyoruz."
Mersin Büyükşehir'in Evde Bakım Hizmetleri hakkında da bilgi veren Seçer, şunları paylaştı:
"Bir başına yaşayan yaşlı insanlar var. Bakacak, banyo yaptıracak, evini temizleyecek kimsesi yok. Bizim Evde Bakım Hizmetleri bu konuda çok önemli ve çok güzel görevler yapıyor, çok da hayır duası alıyoruz. Gerçekten bunu söylüyorum ve mutlu oluyorum. O teşekkürleri ve duaları duydukça bu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum."
Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ramazan Özcan ve dernek yöneticileri de Başkan Seçer'e hizmetler için teşekkürlerini iletti. Seçer, konuşmaların ardından Taziye Evi inşaatını inceledi.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Siirt Doğancalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Taziye Evi İnşaatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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