Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi\'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'nde bulunan Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, Tarsus'un hak ettiği hizmetleri alması için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirtti. Tarsus'un ticari nabzının bu bölgede attığını vurgulayan Seçer, buraya yapılan çalışmaların tarihinde görülmediğini söyledi.

21.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:47
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'nde bulunan Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Seçer, "Bu bölgeye önemli çalışmalar yaptık. Buraya yaptığımız çalışmayı hal, tarihinde görmedi. Altyapınızı yaptık, sağlamlaştırdık, her şeyinizi bitirdik. Binlerce ton asfalt kullandık. Çünkü Tarsus'un ticari nabzı burada atıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'nde bulunan Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Hal esnafına seslenen Başkan Seçer, Tarsus'un hak ettiği hizmetleri alması için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirtti. Tarsus'un hak ettiği noktada olmadığını kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Tarsus'un özellikleri bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"TARSUS İHMAL EDİLMİŞ"

"Bu bilgiler ışığında da Tarsus'a yönünü dönmesi gerekir. Tarsus gerçekten ihmal edilmiş. Bunu siyaseten söylemiyorum. Biz bir prestij cadde çalışması başlattık. Tarsuslular için en iyisini, en kalitelisini yapıyoruz. Tarsu'nun oradan başladık. Yerin altında usulüne uygun olmayan her şey var. Alttan su borusu, telefon hattı, doğal gaz hattı geçmiş, usulüne uygun değil. Yağmur suyu sistemi yok. Hiçbir şey yok. Tarsus'un altyapısını, caddelerini yenileyerek geldik."

Tarsus'ta yol çalışması yaptıkları birçok bölgenin sit alanı olduğunu, bu nedenle çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde sürdürdüklerini dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"TARSUS'UN TİCARİ NABZI BURADA ATIYOR"

"Bu nedenle gecikmeler oluyor. El yordamıyla, günü kurtarmak için 'Dök asfaltı gitsin' şeklinde değil. Büyükşehir, Mersin merkezde ne yapıyorsa, yol yaparken standardı ve asfalt kalitesi neyse burada da onu yapıyor. Tarsus ihmal edilmiş. Eksik kalmış, o eksikliği giderelim. En azından adaleti sağlayalım. Hep bunu demişimdir. Bu bölgeye önemli çalışmalar yaptık. Buraya yaptığımız çalışmayı hal, tarihinde görmedi. Altyapınızı yaptık, sağlamlaştırdık, her şeyinizi bitirdik. Binlerce ton asfalt kullandık. Çünkü Tarsus'un ticari nabzı burada atıyor."

Tarsus'un sosyal yaşantısına renk katmanın yanı sıra ticari hayatına da katkı vermek amacı ile Uluslararası Tarsus Festivali'ni başlattıklarını hatırlatan Seçer, "Önce kimse farkına varmadı ancak birincisinden sonra, 'Arkadaş alışverişten dükkanımızda bir şey kalmadı. İkincisinde daha temkinli olacağız' dediler. Balkanlardan Avrupa'dan, Kafkaslardan, yurdun dört köşesinden Arap coğrafyasından halk dansları toplulukları getirdik. Bir hareket olsun, Tarsus ziyaretçi alsın, kebapçı, humusçu, baklavacı, cezeryeci ya da hediyelik eşya satanlar kazansın, kente bir enerji gelsin istedik" diye konuştu.

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde insana ve hayata dair her alana dokunmaya, her kesim ile diyalog içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Seçer, "Yaptığımız birçok yol, bize ait olmadığı halde halk mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Bundan emin olun. Yani Yeşil Mahallesi'nin, Yeni Mahalle'nin ya da Çiçekli Köyü'nün ara sokaklarını yapmak bizim işimiz değil. Emin olun her yere dokunduk. Hiç kimse 'Siyasi görüşümüz, etnik yapımız ya da mezhebimizden dolayı bize ayrıcalık yapıldı' diyemez" dedi.

"MERSİN KONUŞULMAYA DEĞER BİR HAL ALIYOR"

Mersin'de her kesime gösterdikleri eşit ve adil yaklaşım sayesinde renk cümbüşü oluşturduklarını kaydeden Başkan Seçer, "Biz sarı rengi de yeşili de maviyi de eflatunu da pembeyi de topladık; renk cümbüşü yaptık. Bu nedenle 31 Mart'a giderken müsterihiz. Bugüne kadar mevcut imkanlarımızı yurttaşlarımıza hizmet için en iyi şekilde kullandık. Güzel işler yaptık. Umarım 31 Mart'ta sandık bunu tüm Türkiye'ye zaten gösterecek. Mersin konuşulmaya değer bir hal alıyor. Mersin'de bir şey var" diye konuştu.

Vatandaşların, seçimde adayların bilgi ve tecrübesini de değerlendireceğini söyleyen Başkan Seçer sözlerini, şöyle devam etti:

"SEÇİMDEN TARİHİ BİR SONUÇLA ÇIKACAĞIZ"

"Tecrübe market raflarında olmaz. Tecrübe için yıllarınızı vereceksiniz. Tecrübe öyledir. Bilgi öyle kolay edinilmez, yaşayacaksınız, yıllarınızı vereceksiniz. Hangi mesleği yaparsanız yapın, siyasette hangi görevde olursanız olun, vatandaşlarımızın bu tecrübeyi, bu deneyimi göz ardı etmeyeceklerini düşünüyoruz. 31 Mart günü, 2019 seçimine göre herkesi hayrete düşürecek bir oranda destekle sandıktan çıkacağımızdan hiçbir endişemiz yok. Tarihi bir sonuçla çıkacağız ve herkesi şaşırtacağız. Hizmetin, gerçek belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin, herkese dokunan belediyeciliğin sandığa nasıl katkı yaptığını göstereceğiz. Tüm arkadaşlarımızla beraber Ali Boltaç'ın yanındayız. Seçilmesi için var gücümüzle katkı sunuyoruz. Göreve geldiği tarihten itibaren de el birliğiyle Tarsus'un hizmetlerinde de her zaman yanında duracağız. Eksiği varsa biz kapatacağız. Onu halka ve kendisine destek olanlara karşı mahcup etmeyeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz."

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, 1 Nisan'ın önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, "Biz, Büyükşehir Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla birlikte Tarsus'a iyi hizmetler, iyi bir eser bırakacağız. Bu süre zarfında kimseyi ayrıştırmayan, kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi kutuplaştırmayan, tam tersine Tarsus'ta birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı sağlayarak Büyükşehir Başkanı'mızın da büyük imkanlarından pozitif ayrımcılık isteyerek memleketimize güzel hizmetler bırakacağız" dedi.

Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk, "Vahap Seçer Başkanı'mız Tarsus'un gururu olmuştur. Vahap Bey'in kesintisiz her yere ayrım yapmadan götürdüğü hizmetler, Mersin'in en ücra köşelerinde, dağda, taşta her yerde konuşuluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Hal Kompleksi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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