Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar - Son Dakika
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Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar

10.05.2022 17:07
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar

Vakıflar Haftası sebebiyle Vakıflar İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kaynak ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Vakıflar Haftası sebebiyle Vakıflar İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kaynak ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Manisa'da 39'uncu Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kaynak ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Heyet, ziyarette vakıfların yapmış olduğu çalışmalar ve projelere ilişkin Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi. Vakıf kültürünün İslam medeniyetinin, binlerce yıldır süregelen yardımlaşma duygusunun kurumsallaşmış hali olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, vakıfların ilimize yapmış oldukları katkılar ve ihtiyaç sahiplerine yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ederek Vakıflar Haftasını kutladı.

Büyükşehire ziyaret

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Burak Kaynak ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyeti, Vakıflar Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyeti, Vakıflar Haftası dolasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak, Vakıf Katılım Bankası Ege Bölge Müdürü Deniz Mutlu, Vakıflar Şube Müdürü Haşim Yadigar, Reşit Akçalı, Ercan Deveci, Vakıflar Bölge Müdürlüğü memuru Özlem Tokmak ve Şeyda Koyucu yer aldı. Ziyarette Müdür Yardımcısı Burak Kaynak, Aytaç Yalçınkaya'ya çiçek takdiminde bulundu. Aytaç Yalçınkaya, Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyetinin Vakıflar Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar

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Vakıflar Haftası, Karadeniz, Manisa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını anlattılar - Son Dakika


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