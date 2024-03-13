Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Binbirdirek Sarnıcı\'nda iftar sofraları kuruyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü vatandaşları iftar sofralarında ağırlamaya devam ediyor. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, "Binbirdirek Sarnıcı'nda günlük 700 kişiyi ağırlıyoruz. Tüm yapılan bu hizmette devletimizin hazinesinin kasasından 1 lira para harcanmadan tamamen hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştirmekteyiz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Muhtaç kimselerin ağırlandığı iftar programında Ramazan-ı Şerif boyunca 40 bin vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunulacak. Tarihi mekanda verilen iftarda, günlük 700 vatandaş ağırlanırken, program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi dinletisiyle devam eden programda, iftar bitiminde bereket duası yapıldı. Ayrıca iftardan sonra Osmanlı macunu ve mısır ikram edildi. Öte yandan Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ne ait mobil aşevi araçlarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri, Tekirdağ'da ise Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri sıcak yemek ikram ediliyor.
"Ramazan ayı boyunca 40 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunacağız"
Düzenlenen iftar programı hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 81 ilde 'vakıf iftar sofraları' gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça bereketlenen vakıf sofralarında öksüzlerimizi, yetimlerimizi, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklarımızı, yüksek ve ortaöğretimde okuyan çocuklarımızı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu tarihi mekanda ağırlamaktayız. Burada aynı zamanda gelen vatandaşlarımızın çocuklarını Osmanlı geleneklerini öğrenmesini istediğimiz için Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat Karagöz gösterileri yapılıyor. Bunun yanı sıra Osmanlı macunu, şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır hizmeti vermekteyiz. İftar sofralarımızda Eyüpsultan'da bulunan aşevimizde kesilen, hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan kurban etlerimizi dağıtmaktayız. İftardan önce Kuran-ı Kerim tilaveti ve yemek duası yapmaktayız. Bunun yanı sıra Tekirdağ Orta Camii Meydanı'nda ve Eyüpsultan Meydanı'nda mobil AŞ araçlarımız ile her gün sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca 40 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunacağız. Binbirdirek Sarnıcı'nda günlük 700 kişiyi ağırlıyoruz. Tüm yapılan bu hizmette devletimizin hazinesinin kasasından 1 lira para harcanmadan tamamen hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştirmekteyiz. Hayırsever vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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