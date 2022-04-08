Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı nedeniyle Resulayn'da hizmet vermeye başlayan aşevleri ve fırını ziyaret etti.

Resulayn'daki ziyaretlerine Mahalli Meclis ile başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçeye bağlı Telhalef beldesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Erin, AFAD koordinasyonunda Ribat İnsani Yardım Derneği'nin organize ettiği Ramazan ayı boyunca 7 bin kişiye sıcak yemek vermeye başlayan aşevi ile günlük bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiren Zemzem (Rahmet) Derneği aşevlerini ziyaret etti. Aşevlerindeki yemek üretim aşamaları, yemek dağıtılan aile sayısı gibi konularda yetkililerden bilgi alan Vali Erin, hayır sahiplerine teşekkür etti. İlçedeki ziyaretlerine daha önce Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Resulayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, günlük 17 bin rapta etmek üreten tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, Resulayn ilçe merkezindeki esnafı da iş yerlerinde ziyaret etti. - RESULAYN