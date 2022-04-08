Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu

08.04.2022 00:57
Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı nedeniyle Resulayn'da hizmet vermeye başlayan aşevleri ve fırını ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı nedeniyle Resulayn'da hizmet vermeye başlayan aşevleri ve fırını ziyaret etti.

Resulayn'daki ziyaretlerine Mahalli Meclis ile başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçeye bağlı Telhalef beldesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Erin, AFAD koordinasyonunda Ribat İnsani Yardım Derneği'nin organize ettiği Ramazan ayı boyunca 7 bin kişiye sıcak yemek vermeye başlayan aşevi ile günlük bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiren Zemzem (Rahmet) Derneği aşevlerini ziyaret etti. Aşevlerindeki yemek üretim aşamaları, yemek dağıtılan aile sayısı gibi konularda yetkililerden bilgi alan Vali Erin, hayır sahiplerine teşekkür etti. İlçedeki ziyaretlerine daha önce Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Resulayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, günlük 17 bin rapta etmek üreten tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, Resulayn ilçe merkezindeki esnafı da iş yerlerinde ziyaret etti. - RESULAYN

YORUMLAR
500
Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Resulayn, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement