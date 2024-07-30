Vali Ahmet Hamdi Usta, Erdal Çaparlar'ın ailesini ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Vali Ahmet Hamdi Usta, Erdal Çaparlar'ın ailesini ağırladı

Vali Ahmet Hamdi Usta, Erdal Çaparlar\'ın ailesini ağırladı

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Erdal Çaparlar'ın ailesini makamında ağırlayan Vali Ahmet Hamdi Usta, 'Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız' dedi.

30.07.2024 12:50
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Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Erdal Çaparlar'ın ailesini makamında ağırlayan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bingöl'de geçtiğimiz hafta madde bağımlısı bir şahıs, 4 vatandaşı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlardan Erdal Çaparlar'ın ailesini Vali Ahmet Hamdi Usta makamında ağırladı. Aileye yeniden başsağlığı dileklerini sunan Vali Usta, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı sonrası hayatını kaybeden Erdal Çaparlar'ın kardeşi Erol Çaparlar, eşi Sebia Çaparlar ve çocukları Arda ve Ravzanur ziyaretimize geldi. Çaparlar ailesinin vakur ve metanetli duruşuna teşekkür ediyorum. Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hamdi Usta, Bingöl, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ahmet Hamdi Usta, Erdal Çaparlar'ın ailesini ağırladı - Son Dakika

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