Vali Akbıyık\'tan Kurban Bayramı\'nda Şehitlik Ziyareti

26.05.2026 17:14
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla Menteşe ilçesindeki şehitlikleri ziyaret ederek kabirlere kırmızı karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit ailelerine sahip çıkma vurgusu yapıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla Menteşe ilçesindeki şehitlikleri ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bıraktı. Bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, şehitler dualarla anıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Vali Akbıyık, kabirlere karanfil bıraktı. Vali Akbıyık, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Vali Akbıyık, şehitlerin vatanın birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, "Aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur" mesajını verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin sonunda şehitler için edilen duaların ardından katılımcılar mezarlıklardan ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

