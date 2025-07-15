Vali Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Vali Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
15.07.2025 10:58
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında şehit yakınları, kahraman gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında şehit yakınları, kahraman gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen anlamlı yemek programı, 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde vatan uğruna can veren aziz şehitler ile fedakarlık gösteren gazilerin hatırasına ithafen gerçekleştirildi.

Programda konuklarıyla tek tek ilgilenen Vali Dr. İdris Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek samimi sohbetlerde bulundu. Etkinlik boyunca sıcak ve duygusal anlar yaşandı.

Konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, şunları kaydetti: "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Destanımızın 9. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum"

"Birlikte Türkiye olduk"

Vali Akbıyık, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlılığa da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin sarsılmaz iradesiyle demokrasiye ve vatanımıza sahip çıktık. FETÖ'cü hainlerin tanklarına, kurşunlarına karşı milletimiz bir oldu, birlikte Türkiye olduk."

Şehitlerimizin ve gazilerimizin milletin ortak değeri olduğunu dile getiren Akbıyık, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Onların kahramanlıkları bizim için birer emanettir. Ne yapsak, ne söylesek sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Çünkü sizler, bu milletin baş tacısınız. Bizler bu emanete sahip çıkmayı bir borç biliyor; vatanı korumanın, bayrağı yere düşürmemenin ve milli iradeyi yaşatmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz."

Program, şehitler için yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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