Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

08.03.2022 12:08
Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, valilik bünyesinde çalışan kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, valilik bünyesinde çalışan kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Personelinin ve bütün kadınların gününü kutlayan Vali İbrahim Akın, kadınların emekleri ve fedakarlıkları ile toplumun temelini oluşturduklarını söyledi. Kadınlara ayrım yapmadan değer vermek gerektiğini belirten Vali Akın, "Hayatın her alanında fedakarlığın sembolü olmuş kadınlarımız aile kurumunun temel taşı, milli ve manevi değerlerimizin en önemli temsilcileridir. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın ve Valilikte çalışan bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı
Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

YORUMLAR
500
Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi

Dünya Kadınlar Günü, İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement