Vali Aksoy: "15 Temmuz, emperyalistlere ve iş birlikçilerine verilmiş tarihi bir cevaptır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "15 Temmuz, devlet içine sızmış hainlere karşı milletimizin azmi ve vatanseverliği ile kazanılmış bir demokrasi zaferidir" dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden tam 9 yıl geçti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz çerçevesinde yurt genelinde kutlama törenleri düzenlerken, Vali Hüseyin Aksoy günün anlam ve önemini belirten bir mesaj yayınladı. Vali Aksoy'un mesajında, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz meydanlara inmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütün olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bu duruş, gelecek nesillere örnek bir miras olmuştur. 15 Temmuz, emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine verilmiş tarihi ve destansı bir cevaptır. Bu nedenle, 15 Temmuz Destanı'nı diri tutmaya, yarınları kuracak bir ruhla anmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR