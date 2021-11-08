Üye Girişi
Vali Aksoy, "Atatürk, ulusal bağımsızlığın simgesidir" - Son Dakika

Vali Aksoy, "Atatürk, ulusal bağımsızlığın simgesidir"

08.11.2021 15:26
Vali Aksoy,

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk Milleti, önderi Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacaktır" dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk Milleti, önderi Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacaktır" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün, ulusal bağımsızlığın simgesi olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy; "Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı büyük önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım Türk milleti için, büyük kurtarıcısını anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek Cumhuriyet'in erdemlerine sadakatini ve Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millettir. Milletimizin bu mücadelesi, bir milletin yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali ve mazlum milletlerin rehberi olarak tarihte şanlı bir yere sahiptir. Ulusal bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Atatürk, ulusumuzun geleceğini her zaman aydınlatacak bir ışık kaynağıdır. Bizlere tam bağımsız, çağdaş bir devlet, Cumhuriyet armağan etmiştir. Atatürk, tarihin akışını değiştirerek yaşadığı çağa damgasını vurmuş, başarıları ile tüm insanlığın saygısını kazanmış bir önderdir" dedi.

"Her zaman gönüllerde yaşayacaktır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman Türk Milleti'nin gönlünde yaşayacağını sözlerine ekleyen Vali Aksoy; "Umutların tükendiği bir zamanda, yok edilmek istenen milletimizi, milli birlik ve beraberlik çatısı altında toplayarak zafere ulaştıran Atatürk, milletimizin kötüye giden yazgısını değiştirmiştir. Bizleri bu günkü aydınlık günlere taşıyan Atamızı, sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde daha iyi anlıyor, onunla övünüyor ve kıvanç duyuyoruz. Türk Milleti önderi Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacaktır. Milletimiz, büyük bedeller ödenerek kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyet'e ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkarak, bunun hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy, Atatürk, ulusal bağımsızlığın simgesidir

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, 'Atatürk, ulusal bağımsızlığın simgesidir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor 15:21 Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten 15:12 Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım 15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı 15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları 14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı 14:09 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama 13:55 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama

Son Dakika Haberleri
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
15:12 Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak
15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
15:06 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı
15:00 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
15:00 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı         
15:11
Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı         
15:07
Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 15:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy, "Atatürk, ulusal bağımsızlığın simgesidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement