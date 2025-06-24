Vali Aksoy, Çocuk İşçiliği için Video Çekimine Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 9 farklı uyruktan çocuğun 'çocuk işçiliği' ile ilgili mesaj verdiği videonun çekimine katılım sağladı.

İl Göç İdaresi tarafından çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekimine başlandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da çekimlerde yer aldı. Vali Aksoy, 9 farklı uyruktan çocuğun konuyla ilgili verdikleri mesajların yer aldığı çekimde çocuklarla sohbet etti. - ESKİŞEHİR