Vali Aksoy\'dan Engelli Ziyareti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Engelliler Haftası çerçevesinde zihinsel engelli Ali Kemal Haydar, Rahmican Haydar ve babaları Hamit Haydar'ı makamında konuk etti.

Bu anlamlı ziyarette Vali Aksoy, hem Ali Kemal ve Rahmican'a hem de babalarına karşı duyduğu saygıyı ve takdiri dile getirdi. Vali Aksoy, "Ali Kemal ve Rahmican gibi değerli yavrularımızın toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onların da hayata katılımlarının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ali Kemal ve Rahmican'ın hayat dolu gülüşü, tüm engellerin aşılabileceğinin en güzel kanıtı. Onlar gibi birçok engelli vatandaşımızın potansiyelini ortaya çıkarabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Baba Hamit Haydar'a da sabır ve özverisinden dolayı teşekkür eden Vali Aksoy, "Yavrularınıza gösterdiğiniz ilgi ve alaka takdire şayandır. Sizler gibi fedakar aileler sayesinde engelli vatandaşlarımız daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyor. Devlet olarak, engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Hüseyin Aksoy, ziyaret sırasında Ali Kemal ve Rahmican ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. - ESKİŞEHİR