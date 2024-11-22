Vali Aksoy\'dan Öğretmenler Günü Kutlaması

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmelerle bir araya gelip günlerini kutladı ve onlara çiçek takdim etti. Son olarak resim öğretmeni eşine dönerek gününü kutlayan Vali Aksoy'un samimi tavrı salondakileri gülümsetti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, resim öğretmeni olan eşi Hülya Aksoy ile birlikte 24 Kasım Öğretmen Günü vesilesiyle kentteki en yaşlı ve en gençlerinin de içinde bulunduğu öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Vali Aksoy kahvaltı öncesinde öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı. Öğretmelerin yanlarına giderek günlerini kutlayan Vali Aksoy, son olarak resim öğretmeni eşi Hülya Aksoy'a dönerek, Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Vali Aksoy'un sempatik tavrı gülümsetti. - ESKİŞEHİR