Vali Aksoy'dan Otizm Farkındalık Vurgusu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, otizmli bireylerin toplumsal hayata kazandırılması için farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında otizm konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirten Vali Aksoy, otizmin hayatın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve sosyal ilişkiler, iletişim kurma ile zihinsel gelişimde gecikmelere yol açan bir bozukluk olduğunu ifade etti. Vali Aksoy şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. Bu anlayış ile hareket edildiğinde otizm konusunda erken yaşta teşhis konulabilecek ve doğru eğitimle çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmaları sağlanabilecektir. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Otizmli çocuklarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak, bizim en öncelikli görevimizdir. Otizmli bireyler, toplumun bir parçasıdır ve haklarına saygı gösterilmelidir. Bugün, bu haklara vurgu yaparak, otizmli bireylerin hayatlarını daha iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıyız. Ayrıca, Otizm Farkındalık Günü'nü, otizmli bireyler ve aileleri için destek ve kaynakların artırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Herkesin, toplumun her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çaba göstermeliyiz. Hep birlikte daha kapsayıcı ve destekleyici bir toplum inşa edebiliriz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasını temenni ediyor, engelli ve otizm hastası olan çocuklarına gözü gibi bakan tüm ailelerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR