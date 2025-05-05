Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' çerçevesinde trafik görevlilerinin kurduğu stantlara ziyarette bulundu.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince Valilik Meydanı'nda stantlar kuruldu. Ekiplerce trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uymanın gerekliliği yönünde bilgilendirme çalışmaları yapılırken, Vali Aksoy stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı. Stantları ziyaret eden öğrencilerle de sohbet eden Vali Aksoy, çocuklara trafik kurallarından ve bu kurallara uyulmasının öneminden bahsederek, ailelerine de uyarmalarını söyledi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Aksoy'dan Trafik Haftası Ziyareti - Son Dakika
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