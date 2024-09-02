Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yeni adli yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, hukukun önemine değinen Vali Aksoy'un mesajı şu şekilde:

"Yeni başlayan adli yılda, devletimiz ve milletimizin en büyük güvencelerinden biri olan yargı erkimizin, vatandaşlarımıza adalet, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine göre kurulan ülkemizde, her geçen gün bu değerlere daha fazla sahip çıkılmaktadır. Yargı organları ve mensuplarının, hukuk devleti ilkesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmeleri hepimiz için güven kaynağıdır. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkan adalet teşkilatımız, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır." veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesidir. Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz ve özveriyle yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını rahmetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR