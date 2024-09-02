Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yeni Adli Yıl Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında hukukun önemine vurgu yaptı. Yargının adalet, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Aksoy, hukuk devletinin önemine ve yargı mensuplarının fedakarca çalışmalarına dikkat çekti. Ayrıca, adalet teşkilatının huzur ve refah için kritik rolünü vurgulayarak, tüm hukuk çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

02.09.2024 15:32
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yeni adli yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, hukukun önemine değinen Vali Aksoy'un mesajı şu şekilde:

"Yeni başlayan adli yılda, devletimiz ve milletimizin en büyük güvencelerinden biri olan yargı erkimizin, vatandaşlarımıza adalet, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine göre kurulan ülkemizde, her geçen gün bu değerlere daha fazla sahip çıkılmaktadır. Yargı organları ve mensuplarının, hukuk devleti ilkesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmeleri hepimiz için güven kaynağıdır. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkan adalet teşkilatımız, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır." veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesidir. Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz ve özveriyle yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını rahmetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yeni Adli Yıl Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yeni Adli Yıl Mesajı - Son Dakika
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