Vali Aksoy Engelsiz Hayır Panayırı\'nda

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik meydanında düzenlenen ve özel ihtiyaçlı bireyler tarafından üretilen ürün ve eserlerin satıldığı "Engelsiz Hayır Panayırı" etkinliğine katıldı.

Engelsiz Hayır Panayırı; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve AB Dış İlişkiler Bürosu işbirliğinde düzenleniyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren özel eğitim okulları ve faaliyet alanı özel ihtiyaçlı bireyler olan kooperatif ile sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Bu kapsamda, öğrencilerin kendilerini tanıttıkları ve ürünlerini sergileyerek satış yaptıkları stantları gezen Vali Aksoy, katılımcılarla yakından ilgilenerek ortaya çıkarttıkları eser ve ürünlerle ilgili bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR