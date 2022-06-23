Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazillili mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Daha sonra Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile birlikte, Nazilli'de ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ailesini evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan eşlik etti. - AYDIN