Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü

22.03.2022 20:00
Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Çineli özel harekat polisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Çineli özel harekat polisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit olurken, şehit ateşi Aydın'a düştü. Yaşanan elim olayın ardından Çine'ye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehit düşen özel harekat polisi Necati Aygün'ün baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Acı haberi alarak hastaneye kaldırılan baba Mehmet Aygün ile görüşen Vali Aksoy, başsağlığı diledi.

Acılı aileye destek olan Vali Aksoy; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, emniyet teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanları cennet olsun" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Başkan Atabay; 'Başımız sağolsun' Başkan Atabay; 'Başımız sağolsun'

Özel Harekat, Bingöl, Aydın, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement