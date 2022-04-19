Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu - Son Dakika
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Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu

19.04.2022 09:05
Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gülçiçek Hatun Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin misafiri oldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gülçiçek Hatun Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin misafiri oldu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da iftar programlarına devam ediyor. Bu çerçevede üniversite öğrencilerinin misafiri olan Vali Aksoy, Gülçiçek Hatun Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. İftar yemeğine misafir olan Aksoy, yemeğin ardından üniversiteli gençler ile uzun süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen iftar programında Vali Aksoy'a Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu
Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu
Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu
Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu

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Hüseyin Aksoy, Üniversite, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu - Son Dakika


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