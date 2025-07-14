Vali Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, millet olarak tek yürek halinde yazılan bu destanın onurla ve gururla anıldığı dikkat çekti.

Vali Naci Aktaş mesajında; "Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzenimizi ve özgürlüklerimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin dokuzuncu yılında, millet olarak tek yürek halinde yazdığımız eşsiz kahramanlık destanını bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla bir kez daha onur ve gururla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan Aziz Milletimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihe geçen bir direniş ortaya koymuştur. Milletimiz, tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak iman ve inançla vatanı, bayrağı ve devleti için destansı bir mücadele vermiş; milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına yönelmiş hain saldırıyı büyük bir zaferle bertaraf ederek darbe girişimini akamete uğratmıştır. Ayrıca demokrasi nöbetleriyle de milli iradeye sahip çıkan halkımız, vatan sevgisini tüm dünyaya haykırmıştır. Unutmayalım ki Devletimiz, tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin desteğiyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı yürüttüğü mücadeleden asla taviz vermemiştir, vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşan ve vatanı uğruna canlarını feda eden tüm Aziz Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, milli irademize sahip çıkan tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK