15 Temmuz\'un 10. yılında Afyonkarahisar\'da anma töreni

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve özellikle gençlerimize bu bilinci en doğru şekilde aktarmaktır" dedi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zafer Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen, çocuklar ve yaşlıların ağırlıkta olduğu etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını program boyunca bir an olsun bırakmadı.

Programa Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte mehteran takımının verdiği konser büyük beğeni toplarken, etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Koşusu'nu tamamlayan sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Dr. Naci Aktaş'a teslim etti.

"O gece bir kez daha görülmüştür ki bu ülkenin yegane sahibi aziz milletimizdir"

Programda konuşan Vali Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzenimizi ve özgürlüklerimizi hedef alan ve milletimizin cesaretiyle püskürtülen hain darbe girişiminin onuncu yılındayız. Vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz FETÖ terör örgütü tarafından millet iradesine yöneltilmiş hain bir saldırıdır. Çok şükür ki o gece aziz milletimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inmiş, vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi tankların, silahların ve karanlık hesapların karşısına dikilmiştir. O gece bir kez daha görülmüştür ki bu ülkenin yegane sahibi aziz milletimizdir. Hiçbir yapı, hiçbir örgüt, hiçbir güç odağı; millet iradesinin, devletimizin ve demokrasimizin üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

"Tarih, doğru anlatıldığında geleceği korur"

Vali Aktaş, konuşmasının sonunda 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve özellikle gençlerimize bu bilinci en doğru şekilde aktarmaktır. Çünkü tarih, doğru anlatıldığında geleceği korur" diye konuştu.

Anma programı, şiir okuma ve çeşitli film gösterimleri devam etti. - AFYONKARAHİSAR