Vali Ali Çelik: "Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmaktır" - Son Dakika
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Vali Ali Çelik: "Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmaktır"

11.04.2022 11:24
Vali Ali Çelik: "Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmaktır"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polisler, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polisler, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, "Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmak. Vatandaşlarımızın tüm yurt sathında güven içerisinde kalabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin can ve mal güvenliğini sağlayan kolluk birimlerimiz. Polis Haftası vesilesiyle hepsini canıgönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür, sizlere de görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Bizim için gece gündüz çalışıyorsunuz, iyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmaktır
Vali Ali Çelik: Devlet olmanın en önemli yönü güven içinde olmaktır

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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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