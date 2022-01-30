Vali Ali Çelik: "En büyük kariyer, dürüst ve güvenilir olmaktır" - Son Dakika

Kütahya İl Müftülüğü ve Merkez Demirciören Köyü Derneği işbirliğiyle "Kariyer Günleri Söyleşi" programı, Abdülhamithan Cami Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptı. Demirtaş, vakıfların ve derneklerin milletin hizmetlerine katkı sağlamak için var olduğunu ifade etti. Yaptığı çalışmalardan dolayı Demirciören Köyü Derneği'ne, programa katılımlarından dolayı da Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti.

Söyleşi programında öğrencilerin sorduğu soruları cevaplayan Kütahya Valisi Ali Çelik, lise yıllarının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayatımızın her anında hayırlı işler için hayatımızı formatlamalıyız. Millete dayanmayan devlet, devleti olmayan millet olamaz. Allah devlete millete zeval vermesin.

Dünyadaki en kariyerli insan, güvenilir insandır. Hangi mesleği planlıyor olursanız olun, neyi hedefliyorsanız hedefleyin güvenilir insan olun" diye konuştu. - KÜTAHYA