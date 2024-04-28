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Vali Ali Çelik "Yüksekova ovasında ekim başladı"

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, Karlarla kaplı Cilo Dağları'nın eteklerinde alın teriyle toprağı işleyen çiftçileri buğday ekimine başladığını söyledi.

Hakkari'ye atandığı günden beri sürekli halkla iç içe olan, ilçe, belde, köy ve mezralarda ziyaretlerini sürdüren Vali Ali Çelik, çiftçilerle de yakından ilgileniyor. Yüksekova ovasında ekimin başladığını bir video ile paylaşan Vali Ali Çelik, alın terinin karşılığı bol olsun" dedi.

Sosyal medya hesabında görüntülü bir paylaşım yapan Vali Çelik, "Karlarla kaplı Cilo Dağları'nın eteklerinde alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerimiz, buğday ekimine başladı.

Elleri öpülesi çiftçilerimizin emeğinin, alın terinin karşılığı bol olsun; topraklarımız bereketle dolup taşsın. Her bir tohum başağa dursun" ifadelerine yer verdi.