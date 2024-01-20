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Vali amcasından evde öğrenim gören minik Nursima'ya karne sürprizi

BAYBURT - Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Bayburt'ta 14 bin 935 öğrenci karne heyecanı yaşarken, evde eğitim hizmetinden yararlanan Nursima Topsakal isimli öğrenci de unutulmadı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle evde öğrenim gören Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki minik Nursima Topsakal, arkadaşlarıyla birlikte karne heyecanı yaşayamayınca, Nursima Topsakal için evde karne töreni düzenlendi.

Minik Nursima'yı karne gününde yalnız bırakmayan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Topsakal'a sürpriz ziyarette bulundular. Vali Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i kapıda gören minik Nursima, sevincinden adeta havalara uçtu. Karnesini Vali Eldivan'ın elinden alan Topsakal, Vali Eldivan'a resme ve müziğe olan ilgisinden bahsederek, piyano çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Derslerinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı Topsakal'ı tebrik eden Vali Eldivan, başarılarının daim olması temennisinde bulundu. Topsakal'a tatil süresince bol bol kitap okuması tavsiyesinde bulunan Eldivan, Nursima ve Zümra kardeşlere kitaplar, çeşitli kırtasiye malzemeleri, oyuncak bebekler ve oyun seti hediye etti.

Müzik kulağı iyi olan ve resme ilgi duyan minik Nursima, Vali Eldivan'a ilerleyen günlerde piyana çalacağının sözünü vererek, kendi yaptığı bir resmi de hediye edeceğini söyledi. Hediyeleri çok beğendiğini belirten Topsakal, hediyeler için Eldivan ve Güney'e teşekkür etti.

Anne Büşra Topsakal ve Baba Muharrem Topsakal, kızları Nursima'yı böylesi bir günde yalnız bırakmayan Eldivan ve Güney'e teşekkür ederek, şükranlarını sundular.