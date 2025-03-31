Vali Aslan Bayramda Hastaneleri Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine ziyaret ederek sağlık personelinin ve yatan hastaların bayramını kutladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine ziyaret edip sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve hastane personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ardından hastanede tedavisi süren hastaları da ziyaret eden Vali Aslan geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Aslan'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz eşlik etti. - DÜZCE