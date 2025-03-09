Vali Aslan\'dan Öğrencilere Sahur Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesinde okuyan ve evde kalan öğrencilerin davetini kırmayarak onlarla birlikte önce menemen sonra sahur yaptı.

Ramazan ayı bereketiyle geldi. Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de Ramazan ayında güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, anne babalarından uzakta okumak için geldikleri Düzce'de öğrenci evinde kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Vali Aslan, öğrencilerle önce menemen yaptılar, sonra birlikte sahur yaptılar.

Vali Aslan, "Gençlerimizle birlikte menemen yaptık, sahurun bereketini paylaştık. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimizin davetleri üzerine sahurda evlerine konuk olduk. Ramazan'ın manevi huzurunu paylaşırken, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gözlerindeki umut, yüreklerindeki heyecan bizlere ülkemizin güçlü yarınlarını bir kez daha hissettirdi. Gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE