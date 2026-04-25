Vali Aydın Baruş\'tan Oltu çıkarması

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu'daki programları sonrası yaptığı açıklamada, "Oltu, Erzurum'un büyük ve önemli ilçelerinden biri olduğu için gelişmeyi fazlasıyla hak etmektedir" dedi.

Vali Aydın Baruş, Oltu programı kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve kurum amirleri tarafından karşılanan Baruş, burada ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bir brifing aldı. Toplantıda Oltu'nun idari yapısı ve demografik özelliklerine değinilerek ilçenin 1 belediye ve 72 mahalleden oluştuğu belirtildi. Köklü geçmişiyle dikkat çeken ilçede Oltu taşı işlemeciliği, hayvancılık ve yöresel ürünlerin ekonomik hayattaki yeri de ele alındı.

Yetkililerden ilçe hakkında bilgi aldı

Kamu hizmetlerine ilişkin sunumda, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü, 2025 yılı içerisinde dilekçe, CİMER, Açık Kapı ve apostil işlemlerinin eksiksiz şekilde sonuçlandırıldığı ifade edildi. İlçedeki dernekler, siyasi partiler ve vakıflar hakkında bilgi verilerek kurumlar arası koordinasyonun güçlü olduğu vurgulandı. Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen muhtar toplantıları ve kurul çalışmalarıyla ihtiyaçların yerinde tespit edildiği, ayrıca konferans salonu yatırımıyla kamu hizmet altyapısının güçlendirildiği aktarıldı. Afet ve acil durum hizmetleri kapsamında Oltu Acil Müdahale İstasyonu'nun 7/24 esasına göre faaliyet gösterdiği ve 2025 yılı içerisinde 18 olaya müdahale edildiği bildirildi. Nüfus hizmetleri çerçevesinde ise yıl içinde toplam 14 bin 735 işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sosyal devlet anlayışı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine önemli destekler sağlandığı, Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı ve Aile Destek Merkezi (ADEM) faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Güvenlik hizmetleri değerlendirmesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 2025 yılında asayiş olaylarında azalma yaşandığı, trafik denetimlerinin artırıldığı ifade edildi. Ekonomik ve idari veriler kapsamında vergi mükellef sayısı, bütçe tahsilatı, tapu işlemleri ve kamu gelirlerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Vali Baruş, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, ilçede görev yapan tüm kurum amirleri ve personele teşekkür etti.

Şehitliği ziyaret etti

Program kapsamında Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) de ziyaret eden Baruş, dikiş, el sanatları, özgün baskı ve Oltu taşı işlemeciliği sınıflarında incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle bir araya gelen Baruş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak hazırlanan ürünleri inceledi ve kursiyerleri tebrik etti. Vali Baruş daha sonra ADEM bünyesinde hazırlanan eserlerin sergilendiği alanı gezdi. Oltu ziyaretleri kapsamında Baruş, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz ile Oltu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanı Cüneyt Kazdal'ı da makamlarında ziyaret etti. Vali Baruş, programının devamında Şehit Vahdettin Pakih'in ailesine de ziyarette bulundu. Ziyarette aziz şehit rahmet ve minnetle anılırken, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı.

"Oltu gelişmeyi fazlasıyla hak ediyor"

Vali Aydın Baruş, Oltu ziyareti ile alakalı yaptığı açıklamada, "Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeydik. Tutkun Makine'de Ahmet Bey'in misafiri olduk; hem işletme yerinde incelenmiş hem de Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldık. Daha önce Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti toplantısı; kaymakamımızın, belediye başkanımızın ve değerli iş insanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu kapsamda ayrıca çeşitli ziyaretlerde bulunduk, kaymakamlıkta yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirdik. Belediyemiz ve adliyemizi ziyaret ettik; ardından kurs merkezleri inceleyip Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı merkezde eğitim alan kadınlarımızın çalışmaları yerinde gördük. Burada yürütülen başarılı faaliyetler memnuniyetle karşılıyoruz. Oltu'daki yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgi aldık; tüm bu çalışmaların takibinin sürdüreceğimiz ifade edebilirim. Oltu'nun, Erzurum'un büyük ve önemli ilçelerinden biri olduğu için gelişmeyi fazlasıyla hak etmektedir" diye konuştu.

"Kamu kurumları ile STK işbirliği önemli"

Nüfus itibarıyla da ilçeler arasında önemli bir konuma sahip olan Oltu'da, yatırımların zamanında tamamlanması ve özellikle kamu yatırımlarının etkin şekilde sonuçlandırılmasının öncelik olarak değerlendirildiğini anlatan Vali Baruş, " Özel yatırımlar için uygun ortamın sağlanmasının büyük önem taşıdığı; Organize Sanayi Bölgesi'nin de bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Burada yatırım yapacak işletmelere gerekli desteklerin sağlanarak istihdamın artırılmasının hedeflenmektedir. Bu süreçte kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının bizim için çok önemli. Oltu'da kurumlar arası uyumun olumlu düzeyde olduğu memnuniyetle görülmüştür. İlerleyen süreçte yapılacak ziyaretlerde daha kapsamlı incelemelerde bulunmayı planlıyorum. Oltu'nun mahallelerinde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra doğal güzelliklerin de yerinde incelenmesinin arzu ediyoruz" dedi. - ERZURUM