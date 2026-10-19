Vali Aydın Baruş’tan Şehit Ailesi ve Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, vatanı için canını ortaya koyan kahramanların emanetlerini yalnız bırakmadı. Vali Baruş, kentte yaşayan bir şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, hane ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kıbrıs Gazisi Ferit Işık'ın konuğu oldu. Gaziyle bir süre baş başa sohbet eden Vali Baruş, Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Vatan savunmasında gösterdiği kahramanlıklardan ötürü gazi Ferit Işık'a teşekkür eden Baruş, kendisine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Vali Aydın Baruş, gazi ziyaretinin ardından Şehit P. Er Mevlüt Gençoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Şehidin kıymetli ailesi ve yakınları tarafından karşılanan Vali Baruş, aile fertleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Baruş, şehit Mevlüt Gençoğlu'nu rahmet, minnet ve dualarla andı.

Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.