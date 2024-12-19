Vali Aydoğdu'dan Halk Günü Toplantısı - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan Halk Günü Toplantısı

Vali Aydoğdu\'dan Halk Günü Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını dinlemek için Halk Günü düzenliyor.

19.12.2024 08:33
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 51 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Ardından sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları verdi. Kapımız herkese açık diyen Vali Aydoğdu, "Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu'dan Halk Günü Toplantısı - Son Dakika

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