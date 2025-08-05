Vali Aydoğdu Ekmekli Köyü\'nü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte merkeze bağlı Ekmekli köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Zafer Bayrak ve köy sakinleriyle bir süre hasbihal eden, onların istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Vali Hamza Aydoğdu, köydeki kadınlar tarafından hazırlanan ve ikram edilen yöresel lezzetleri de tattı.

Ekmekli köyünde kadın kooperatifi kurulması için çalışmalara başlanacağını belirten Vali Aydoğdu, kurulacak olan kooperatif bünyesinde başta Pekmezli Yufka Tatlısı olmak üzere yaprak sarması, kete, su böreği gibi yöresel lezzetlerin üretilip satılacağını belirtti.

Köylerde kurulacak olan kooperatifler ile birlikte hem istihdama katkı sağlanacağını hem de kadınların ev ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Aydoğdu, bu sayede aynı zamanda hem yöresel lezzetlerimizin gelecek kuşaklara aktarılacağını hem de köylerimizden şehirlere olan göçün önüne geçileceğini ifade etti. - ERZİNCAN