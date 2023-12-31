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Vali Aydoğdu, görevi başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, görevi başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2023 yılının son saatlerinde görevi başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, beraberindeki gençlerle birlikte polis, jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret ederek onlara yöresel lezzetler ikram etti. Ziyaretlerde gençler, polis ve askerlerin fedakarlığını ve zorlu çalışma şartlarını gözlemleyerek duygusal anlar yaşadı. Vali Aydoğdu, yeni yılda huzurun, sükûnetin, refahın ve barışın hakim olduğu bir yıl temennisinde bulundu.

31.12.2023 - 20:17,
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Görevi başındaki güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2023 yılının son saatlerinde görevi başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Beraberindeki gençlerle birlikte Erzincan Valisi Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan polis, jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret ettiler.

İlk olarak Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev başındaki polisleri ziyaret eden Vali Aydoğdu ve beraberindekiler daha sonra Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando birliğini ve Mertekli Uygulama Noktasındaki jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret ettiler. Vali Hamza Aydoğdu son olarak Erzincan- Erzurum karayolu üzerindeki Akyazı uygulama noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret etti.

Bu ziyaret sırasında gençler, Erzincan'ın meşhur kesme kadayıf tatlısı da dahil olmak üzere yöresel lezzetleri güvenlik güçlerine ikram ettiler.

Vali Aydoğdu'nun öncülüğünde gerçekleşen ziyaretler, gençlerin güvenlik güçlerinin fedakarlığını ve zorlu çalışma şartlarını somut bir şekilde görmelerini sağladı. Gençler, polis ve askerlerin huzurlu bir yaşam için nasıl çaba sarf ettiğine tanık oldular ve bu durum onlarda duygusal anlar yaşattı.

2024 yılının Erzincan'da, Türkiye'de ve gönül coğrafyasında acıların yaşanmadığı, huzurun, sükünetin, refahın ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni eden Vali Aydoğdu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Bu özel günde, gençlerimiz ile birlikte şehrimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz kahramanlarımızı ziyaret ettik. Polis ve askerlerimiz bizlerin ve sizlerin huzurlu bir şekilde yaşaması için buralarda nöbet tutuyorlar. Sizler bunları gördükten sonra sorumluluğunuz daha da artacak ve bilinçli hareket edeceksiniz" dedi.

Vali Aydoğdu, görevi başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti
Kaynak: İHA
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