Vali Aydoğdu Güvenlik Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu Güvenlik Toplantısına Katıldı

Vali Aydoğdu Güvenlik Toplantısına Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bakan Yerlikaya'nın başkanlığındaki güvenlik toplantısına katıldı.

12.02.2025 13:13
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilin Valisi ve güvenlik bürokrasisi ile toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik ve asayiş ile ilgili hususların temel gündem maddeleri olarak ele alındığı toplantıya Erzincan'dan video konferans yoluyla Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu Güvenlik Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Aydoğdu Güvenlik Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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