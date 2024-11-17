Vali Aygöl BŞEÜ\'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bu haftaki Kariyer Söyleşilerinin konuşmacası Bilecik Valisi Şefik Aygöl oldu.

BŞEÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımları ile gerçekleşti.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen Kariyer Söyleşileri programında Vali Aygöl BŞEÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Kariyer hayatı hakkında bilgi veren Vali Aygöl, bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim almasının yeterli olmadığını vurgulayarak mesleki sermaye hedefleyen öğrencilere çağdaş yönetim anlayışının temel prensipleri hakkında önerilerde bulundu.

Kaymakamlık sınavı, mülakatlar, yeterlikler çerçevesi, Türkiye'de kamu yönetimi yaklaşımlarını tecrübelerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak özetleyen Vali Aygöl, kamu kavramının değişimine ve gelişimine paralel olarak devlet ile vatandaş bütünleşmesinde kilit rol üstlenen vali ve kaymakamların sürecin tasarlayıcıları olması gerektiğini söyledi. Ülkelerin yönetim şekillerinden ve zamanla değişen yönetim sistemlerinden bahseden Vali Aygöl, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiye Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katılım sağladı. - BİLECİK