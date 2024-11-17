Vali Aygöl BŞEÜ'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Aygöl BŞEÜ'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

Vali Aygöl BŞEÜ\'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BŞEÜ öğrencileriyle kariyer sohbeti yaptı ve mesleki önerilerde bulundu.

17.11.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bu haftaki Kariyer Söyleşilerinin konuşmacası Bilecik Valisi Şefik Aygöl oldu.

BŞEÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımları ile gerçekleşti.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen Kariyer Söyleşileri programında Vali Aygöl BŞEÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Kariyer hayatı hakkında bilgi veren Vali Aygöl, bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim almasının yeterli olmadığını vurgulayarak mesleki sermaye hedefleyen öğrencilere çağdaş yönetim anlayışının temel prensipleri hakkında önerilerde bulundu.

Kaymakamlık sınavı, mülakatlar, yeterlikler çerçevesi, Türkiye'de kamu yönetimi yaklaşımlarını tecrübelerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak özetleyen Vali Aygöl, kamu kavramının değişimine ve gelişimine paralel olarak devlet ile vatandaş bütünleşmesinde kilit rol üstlenen vali ve kaymakamların sürecin tasarlayıcıları olması gerektiğini söyledi. Ülkelerin yönetim şekillerinden ve zamanla değişen yönetim sistemlerinden bahseden Vali Aygöl, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiye Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katılım sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Şefik Aygöl, Politika, bilecik, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aygöl BŞEÜ'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 16:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Aygöl BŞEÜ'de Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.