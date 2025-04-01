Vali Aygöl\'den Askerlere Bayram Ziyareti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle bayramlaşarak duygu dolu bir anıya imza attı.

Erzurum Narmanlı olan Mehmetçik Ömer Faruk Kılan, Vali Aygöl'ün jestiyle annesi Fatma Kılan ile görüntülü görüşme yapma fırsatı buldu. Görüşme sırasında hem askerin hem de ailesinin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Fatma Kılan, oğlunu bayram vesilesiyle görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Vali Şefik Aygöl, bayramlaşma programında görev başındaki Mehmetçiklere teşekkür ederek, "Bu kutsal görevi ifa eden tüm kahramanlarımız, hepimizin gurur kaynağıdır. Bayramda da görevlerinin başında olmaları bizi duygulandırıyor ve onurlandırıyor" şeklinde konuştu.

Programın ardından Vali Aygöl, askerlere bayram hediyelerini takdim etti. - BİLECİK