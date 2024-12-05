Vali Aygöl\'den Özel Bireye Destek Ziyareti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel gereksinimli Rabia Efe ve ailesine ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberinde kurum müdürleri ile Rabia Efe ve ailesine ziyarette bulunarak ailenin her zaman yanında ve destek olacaklarını vurguladı. Ziyaret sırasında aileyle sohbet eden Vali Aygöl, özel gereksinimli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızla güçlü, birlikte daha iyiyiz. Özel her birey, toplumumuzun değerli bir üyesidir" dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Rabia Efe'nin başarıları ve hayalleri hakkında konuşuldu, aileye destek olma konusundaki kararlılık bir kez daha ifade edildi. - BİLECİK