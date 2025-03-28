Vali Aygöl'den Şahin Ailesine İftar Ziyareti - Son Dakika
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Vali Aygöl'den Şahin Ailesine İftar Ziyareti

Vali Aygöl\'den Şahin Ailesine İftar Ziyareti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 kuşak Şahin ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

28.03.2025 15:25
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin köklü ailelerinden Şahin ailesinin 4 kuşak bireyleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Şahin 90 yaşındaki Cennet Şahin'den 8 yaşındaki Zeynep Şahin'e kadar dört kuşağın yer aldığı bu anlamlı buluşmada, yılların tecrübesi ve sıcak aile ortamı bir araya geldi. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında eşi Nazlı Aygöl, Şahin ailesinin misafir olan Vali Aygöl, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Çocuklarla keyifli vakit geçiren Vali Aygöl, "Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireyler değil, aynı gönül sofralarında buluşan nesillerdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl'den Şahin Ailesine İftar Ziyareti - Son Dakika

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